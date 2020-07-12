نقل البرلمان عن إنشاء مصنع لإنتاج عربات المترو والقطار السريع: يوفر مليارات الدولارات

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أهمية تصريحات الفريق كامل الوزير، وزير النقل التى قال فيها إن مصر تقوم بعمل مصنع في شرق بورسعيد للوحدات المتحركة، ويقوم به القطاع الخاص بمشاركة الجهات الحكومية المصرية، وسيتم إنتاج عربات المترو والقطار السريع في مصر.





وقال "زين الدين"، فى بيان أصدره اليوم، إن دخول مصر فى هذه الصناعات الاستراتيجية يؤهلها لتكون مركزا إقليميا لتصدير منتجات هذه الصناعات للأسواق العربية والأفريقية ومختلف أسواق العالم.





وتابع النائب حديثه "الأمر سيوفر مليارات الدولارات التى كانت توجه لاستيراد منتجات هذه الصناعات وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من الحكومة الاسراع فى الانتهاء من انشاء هذا المصنع للحد من فاتورة استيراد هذه المنتجات موجها التحية للفريق كامل الوزير على هذا التوجه بتوطين مثل هذه الصناعات الاستراتيجية".