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رياضة

أتلتيك بيلباو يفوز على غرناطة 2-1 في الدوري الإسباني

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:20 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
فاز فريق أتلتيك بيلباو على نظيره نادي ليفانتي بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.

راؤول جارسيا افتتح التسجيل لأتلتيك بيلباو في الدقيقة الرابعة، قبل أن يعود مرة أخرى ويضيف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 45، منهيًا الشوط الأول بتقدم فريقه بهدفين مقابل لا شيء.

وفي الشوط الثاني، قلص بيرديهي الفارق لليفانتي في الدقيقة 71، لكنه لم يمنع فريقه من تجرع مرارة الهزيمة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ادي أتلتيتك بيلباو للنقطة 51 في المركز السابع، بينما توقف رصيد نادي ليفانتي عند النقطة 43 في المركز الثاني عشر.
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