"صناعة البرلمان" تطالب الحكومة بتنفيذ التكليفات الرئاسية للنهوض بقطاع التعدين

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية القضايا التى ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خاصة فيما يتعلق خطط وجهود وزارة البترول فى تطوير مختلف القطاعات خاصةً الثروة المعدنية والبتروكيماويات وإنتاج وتوزيع الغاز.









وطالب " عامر " فى تصريحات أدلى بها اليوم للمحررين البرلمانيين، الحكومة بالاسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بصياغة رؤية استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين فى مصر وذلك للمساهمة فى استكشافهم مناطق الثروات المعدنية الكامنة على مستوى الجمهورية وبما يساعد على زيادة نسبة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج القومى، ومن ثم دعم خطوات الدولة فى التنمية الشاملة.









وأكد ان لجنة الصناعة تعطى هذا الملف أكبر اهتمام لجذب شركات التنقيب الكبرى والمستثمرين المصريين فى مجال الاستكشاف لأنهم أساس رأس المال الاستثماري لصناعة التعدين.







