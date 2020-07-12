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برلمان

برلماني: «حسم 2020» أكدت قدرة قواتنا المسلحة على سحق من يحاول المساس بمصر

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:35 م
الجيش المصرى
الجيش المصرى
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ماجدة بدوي
وصف النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب "مستقبل وطن"، المناورة  "حسم 2020" التى نفذها صقور وبواسل الجيش عبر تشكيلات ووحدات المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، فى الاتجاه الغربى الاستراتيجي، والتى استمرت لعدة أيام فى إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، بالتاريخية والحاسمة والتي تبعث برسالة لكل من يهمه الأمر بقدرة قواتنا المسلحة المصرية بردع وهزيمة وسحق كل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي المصري والليبي والعربي.

وقال "أبو جاد"، فى بيان أصدره اليوم، الأحد، إن المناورة أكدت كفاءة الأبطال، وأنهم على أعلى درجات الكفاءة والاستعداد القتالي على كافة الاتجاهات الاستراتيجية برًا وبحرًا وجوًا، والقوات الدفاعية والصاعقة والمظلات.

وتابع حديثه "تمثل رسالة حاسمة لكل من تسول له نفسه التعدى على سيادة مصر وأمنها القومى وأمن أشقائها موجها التحية والتقدير لرجال مصر من قادة وأبناء القوات المسلحة على ما يبذلونه من تضحيات تؤكد أن لهذا الوطن درع وسيف قادر بصدق على الدفاع عنه برا وجوا وبحرا من أى تهديد وخطر تدبره قوى الشر والظلام والإرهاب".

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