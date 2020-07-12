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وزيرة التجارة : مبادرة إحلال المركبات تخفف العبء عن موازنة الدولة

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:59 م
نيفين جامع
نيفين جامع
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البهي عمرو
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة التى مر عليها 20 عامًا تخفف العبء عن موازنة الدولة.


وأضافت وزيرة التجارة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية سارة حازم، أن المواطن الذى يستخدم الوقود فى السيارات يتكلف الكثير ولكن عندما يستخدم الغاز يوفر حوالى 50 %.


ولفتت إلى أن اكتشافات الغاز الطبيعى أصبحت متوفرة فى مصر، والدولة بها بنية تحتية متميزة وهناك 190 محطة غاز، وهناك خطة لإنشاء 666 محطة جديدة.


وأشارت ، إلى أنه تم حصر مليون و 800 ألف مركبة ضمن مبادرة إحلال السيارات القديمة.


وأوضحت أن هناك برنامج تحويل السيارات للعمل بالغاز على مدار 3 سنوات بتكلفة مليار و200 مليون جنيه.

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