وزيرة التجارة : مبادرة إحلال المركبات تخفف العبء عن موازنة الدولة

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة التى مر عليها 20 عامًا تخفف العبء عن موازنة الدولة.









وأضافت وزيرة التجارة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية سارة حازم، أن المواطن الذى يستخدم الوقود فى السيارات يتكلف الكثير ولكن عندما يستخدم الغاز يوفر حوالى 50 %.









ولفتت إلى أن اكتشافات الغاز الطبيعى أصبحت متوفرة فى مصر، والدولة بها بنية تحتية متميزة وهناك 190 محطة غاز، وهناك خطة لإنشاء 666 محطة جديدة.









وأشارت ، إلى أنه تم حصر مليون و 800 ألف مركبة ضمن مبادرة إحلال السيارات القديمة.









وأوضحت أن هناك برنامج تحويل السيارات للعمل بالغاز على مدار 3 سنوات بتكلفة مليار و200 مليون جنيه.



