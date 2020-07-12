برلمانى لصقور وبواسل الجيش بعد حسم 2020: ربنا يحميكم

أكد النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب ان المناورة حسم 2020 أكدت للجميع ولكل من يهمهم الامر يقظة قواتنا المسلحة المصرية الباسلة وأنها على أعلى درجات الكفاءة والاستعداد القتالي وعلى جميع الاتجاهات الاستراتيجية برًا وبحرًا وجوًا والقوات الدفاعية والصاعقة والمظلات وقدرتها على تحقيق الانتصار والردع لأعداء الوطن.





ووجه " الحناوى " فى بيان له اصدره اليوم حديثه لصقور وبواسل القوات المسلحة المصرية الباسلة قائلا : " ربنا يحميكم فاتنم مصنع الرجال والأبطال وأنتم خير أجناد الأرض وكلنا نقف خلفكم صفا واحدا لمواجهة التحديات المؤامرات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية وأنتم باذن الله تعالى القادرون على حماية الامن القومى المصرى والعربى وردع كل من تحاول له نفسه المساس بمصر وأمنها واستقرارها



