امتحانات كورونا.. رئيس ونائب جامعة عين شمس يتفقدان الامتحانات في 3 كليات.. و8 إجراءات احترازية لتأمين الطلاب والأساتذة

_ رئيس ونائب جامعة عين شمس يتفقدان سير الامتحانات بـ 3 كليات

_ طلاب الفرقة النهائية بتربية عين شمس يستأنفون امتحاناتهم

_ عميد ألسن تدعو الطلاب للحضور قبل موعد الامتحان بساعة ونصف

قام د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ونائبه د. عبد الفتاح سعود لشئون التعليم والطلاب، بجولة تفقدية اليوم لمتابعة سير الامتحانات بكليات الطب وطب الأسنان والحقوق.





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وعقدت اليوم امتحانات التخلفات للسنة السادسة بكلية الطب بحضور د. اشرف عمر عميد الكلية ود. شهيرة سمير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





وفي كلية طب الأسنان تفقد المتيني، سير عملية الامتحانات حيث يخوض ٣٠٠ طالب بالسنة الخامسة إضافة إلى ٥٠٠ طالب بالساعات المعتمدة الامتحانات بمعدل ٢٥ طالبا بكل لجنة.





وقام د. عبد الفتاح سعود بجولة تفقدية بمبني الامتحانات حيث تجري امتحانات كلية الحقوق؛ حيث أجريت اليوم أول امتحانات الفرقة الرابعة بشعب اللغة العربية، الانجليزية والفرنسية بكلية الحقوق، ويؤدي حوالي ٧٥٠٠ طالب الامتحانات التي مقرر لها ان تنتهي يوم ٢٧ يوليو الجاري.



