امتحانات كورونا.. رئيس ونائب جامعة عين شمس يتفقدان الامتحانات في 3 كليات.. و8 إجراءات احترازية لتأمين الطلاب والأساتذة

_ رئيس ونائب جامعة عين شمس يتفقدان سير الامتحانات بـ 3 كليات
_ طلاب الفرقة النهائية بتربية عين شمس يستأنفون امتحاناتهم
_ عميد ألسن تدعو الطلاب للحضور قبل موعد الامتحان بساعة ونصف
قام د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ونائبه د. عبد الفتاح سعود لشئون التعليم والطلاب، بجولة تفقدية اليوم لمتابعة سير الامتحانات بكليات الطب وطب الأسنان والحقوق.
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وعقدت اليوم امتحانات التخلفات للسنة السادسة بكلية الطب بحضور د. اشرف عمر عميد الكلية ود. شهيرة سمير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وفي كلية طب الأسنان تفقد المتيني، سير عملية الامتحانات حيث يخوض ٣٠٠ طالب بالسنة الخامسة إضافة إلى ٥٠٠ طالب بالساعات المعتمدة الامتحانات بمعدل ٢٥ طالبا بكل لجنة.
وقام د. عبد الفتاح سعود بجولة تفقدية بمبني الامتحانات حيث تجري امتحانات كلية الحقوق؛ حيث أجريت اليوم أول امتحانات الفرقة الرابعة بشعب اللغة العربية، الانجليزية والفرنسية بكلية الحقوق، ويؤدي حوالي ٧٥٠٠ طالب الامتحانات التي مقرر لها ان تنتهي يوم ٢٧ يوليو الجاري.
يذكر أن امتحانات السنوات النهائية بجامعة عين شمس بدأت الأسبوع الماضي وسط إجراءات احترازية تشمل قياس للحرارة مع وجود لجان طبية وحفاظ علي التباعد بين الطلاب سواء قبل دخولهم اللجان او أثناء الامتحان، وكذلك تقسيم الطلاب علي عدة لجان مع توزيع لزجاجات المياه البلاستيكية.
وتستمر اليوم امتحانات الفرقة النهائية بكلية التربية جامعة عين شمس ، وسط اهتمام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أصدرتها وزارة الصحة والسكان وتوجيهات وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار.
وتمثلت الإجراءات الاحترازية التي تشهدها الجامعة طوال فترة الامتحانات في :
1- تعقيم القاعات قبل كل امتحان وبعده.
2- قياس درجة الحرارة لجميع الطلاب.
3- مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب في الدخول وفي اللجان الامتحانية.
4- توفير كمامات للطلاب.
5- توفير زجاجات مياه معدنية.
6- تعقيم أيدي الطلاب كل ربع ساعة داخل اللجنة.
7- توافر الأطقم الطبية خلال فترة الامتحانات.
8- تواجد الأمن الإداري بكامل قوته لتوجيه الطلاب في الدخول والخروج.
وتأتي كل التجهيزات والإجراءات على مدار 23 يوما امتحانيا لعدد 2500 طالب وطالبة موزعين على 28 شعبة بواقع يومين لكل من طلاب الأدبي، والعلمي، والأساسي، موزعين على فترتين خلال اليوم بمتوسط عدد طلاب 350 إلى 450 طالبا موزعين على 35 لجنة في الفترة الواحدة.
وتم توزيع اللجان بشكل يراعي التباعد الاجتماعي للطلاب خلال الامتحان ، حيث اشتملت المدرجات الكبرى سعة 400 طالب على 30 طالب فقط، والمدرجات الصغرى سعة 200 طالب على 15 طالب فقط، والقاعات سعة 80 طالبا في المتوسط على عدد يتراوح بين 8 إلى 14 طالبا.
وشددت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس ، على ضرورة حضور طلاب الفرقة الرابعة قبل ميعاد الإمتحان بساعة و نصف الساعة على الأقل، وذلك للإنتهاء من إجراء الفحوصات الطبية التى أقرتها إدارة الجامعة.
يأتي تنفيذ هذه الاجراءات الاحترازية تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
وأكدت عميد كلية الالسن أن الكلية تواصل تعزيز و رفع درجات الإنضباط في إجرائاتها المشددة لضمان تحقيق أقصى درجات الرعاية و السلامة لصحة الطلاب و العاملين بالكلية من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين، خلال الفترة القادمة من الامتحانات.