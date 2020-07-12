خطى خطوة نحو البقاء.. جنوى يفوز على سبال 2-0 في الدوري الإيطالي

نجح نادي جنوى في عبور عقبة سبال بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب لويجي فيراريس بالجولة 32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
سجل هدفي جنوى المهاجم المقدوني المخضرم جوران بانديف في الدقيقة الرابعة والعشرين والدانماركي لاسه شوني في الدقيقة الرابعة والخمسين .
وأهدر جنوى ركلة جزاء في المباراة بواسطة نجمه الإسباني ياجو فالكي في الدقيقة السابعة والثلاثين .
وبهذا الفوز صعد جنوى إلى المركز السابع عشر بعد أن رفع رصيده إلى 30 نقطة مبتعدا بنقطتين عن فريق ليتشي الذي تراجع للمركز الثامن عشر والذي يحل ضيفاُ على كالياري الليلة
وبقي سبال في المركز الأخير بعد أن تجمد رصيده عند 19 نقطة واصبح على مشارف الهبوط لدوري الدرجة الثانية بصحبة بريشيا وليتشي أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة .