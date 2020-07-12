زراعة عين شمس: منصة إلكترونية خاصة لاستقبال تظلمات طلاب فرق النقل من نتائجهم

وأضاف عميد كلية زراعة خلال تصريحات لـ" صدي البلد" أنه تم إنشاء منصة خاصة لاستقبال شكاوي او تظلمات الطلاب الذين ظهرت نتيجتهم، حيث يمكن للطالب المتظلم استيفاء بياناته من خلال هذا الرابط

منوها إلى ان المنصة خاصة بالطلاب الذين قدموا مقالات بحثية فقط ويراعى الطالب ان يتم تسجيل كل مادة بشكلل منفصل، موضحا ان التسجيل لا يتطلب بريد الكترونى.