AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزيرة التخطيط: ضخ نسبة 10% تخفيض إضافي يحصل عليه كل أصحاب البطاقات التموينية

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:11 م
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
Advertisements
آية الجارخى و أ ش أ
 قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن مبادرة تحفيز الاستهلاك الخاص وشراء المنتج المحلي تهدف بشكل أساسي إلى توفير عدد أكبر من السلع الاستهلاكية للمواطن، مؤكدة اهتمام رئيس الجمهورية على وجود تنوع بالسلع المتاحة في الظروف الحالية، مشيرة إلى الاتفاق مع اتحاد المصنعين واتحاد الغرف التجارية على أنه سيكون هناك تخفيض على السلع في إطار هذه المبادرة.

وأوضحت السعيد، خلال مداخلة هاتفية مع النشرة الاخبارية لقناة TEN، اليوم الأحد - أن وزارة المالية والخزانة العامة للدولة ستقوم بضخ نسبة 10% إضافية كتخفيض إضافي يحصل عليه كل أصحاب البطاقات التموينية في مصر.

وأكدت السعيد، أنه فى إطار ظروف الجائحة التى تمر بها دول العالم؛ فإن مصر لديها قدر من المساحة المالية تستطيع الدولة توفيرها؛ فضلًا عن تمتعها باقتصاد متنوع، وتوافر بنية معلوماتية قوية تقدم خدمات تكنولوجية مميكنة للمواطنين، بالإضافة إلى التوسع في خدمات الصرف الصحي، وكل هذا نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعي الناجح الذي قامت به مصر في 2016.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تمت زيادة الاستثمارات لعدد من القطاعات بخطة العام المالي 20/2021، مشيرة إلى زيادة استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 300%، وزيادة استثمارات قطاع الزراعة والري إلى 240%، مؤكدة أن كل ذلك جاء بهدف تقديم خدمات للمواطن بشكل أفضل وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأوضحت السعيد، أن هناك العديد من القطاعات المصرية - في ظل جائحة كورونا - تتميز بالمرونة والقدرة على التكيف مع الأزمة؛ مثل قطاعات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والزراعة، التشييد والبناء، فكل هذه القطاعات لديها تشابكات مع قطاعات آخرى، وهى قطاعات لديها فرصة جيدة مما دعى إلى ضخ مزيد من الاستثمارات بها.

وأشارت إلى أن هناك قطاعات تعرضت للغلق الكامل أو الجزئي، وتأثرت العمالة بتلك القطاعات، وكذلك العمالة غير المنتظمة من تداعيات الجائحة، موضحة أنه من الممكن استيعاب تلك العمالة بقطاعات آخرى، كما أن هناك عمالة عائدة من الخارج نتيجة الظروف الاقتصادية لبعض الدول، وهو ما يعد فرصة كذلك لاستيعابها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هالة السعيد: أزمة كورونا تفرض علينا إعادة ترتيب الأولويات لتتصدر قمة اهتماماتنا.. فيديو

وزيرة التخطيط للنواب: ضح 6 تريليونات جنيه استثمارات عامة.. 40 مليارا للاستثمار في الاتصالات و21 مليارا بالصحة.. وإنهاء 70% من المناطق العشوائية

على مستوى الجمهورية .. إحلال وتجديد 70% من المناطق العشوائية

التخطيط: 6 تريليونات جنيه مكاسب الاستثمارات الضخمة التي نفذتها الدولة

أكثر من 2 تريليون جنيه.. البرلمان يعتمد أضخم موازنة في تاريخ مصر.. وزير المالية: خطة لتحسين المرتبات تدريجيا.. ووزيرة التخطيط: رفع معدل النمو 3% في 2021

وزيرة التخطيط: ثلاث مهام ترتبط بمراحل تطور أزمة كورونا

ترشيحاتنا

فضيحة جديدة لأردوغان.. وثائق تكشف تجسس تركيا على معارضيها في بولندا

السيسي: إنشاء 60 ألف وحدة سكنية جديدة لتوفير فرص عمل أكثر لعمال البناء.. فيديو

نشرة الصحة والمرأة.. علامات الإصابة بأورام القولون.. وصور تكشف جمال ملامح روبي

صدمة مدوية قد تحرم الزمالك من إبرام أي صفقات

في أول رد فعل له.. كهربا يدافع عن أمه ويهاجم المتطاول عليها بعنف

أريد حقي يا بلد.. زوجة الخطيب تخرج عن صمتها لرفض التجاوزات وتطالب الدولة بحقها في الحياة بكرامة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكمامة تحمي من الإصابة بـ كورونا بنسبة 65%

نشرة الصحة والمرأة.. علامات الإصابة بأورام القولون.. وصور تكشف جمال ملامح روبي

للرجال.. أطعمة لن تصدقها تساعد على نمو اللحية