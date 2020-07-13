قطع المياه عن 8 المناطق بالقاهرة لمدة 15 ساعة.. اعرف السبب

، قطع المياه عن مناطق (منشية البكري - سراي القبة - طومان باي – شارع سنان – شارع العزيز بالله – شارع بن سندر – شارع ناصوح – شارع ترعة الجبل ومتفرعاته ) وذلك اعتبارا من الساعة 9 صباح اليوم الاثنين الموافق13/7/2020 وحتي الساعة 12 بعد منتصف ليل نفس اليوم. أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري قطع المياه عن مناطق (منشية البكري - سراي القبة - طومان باي – شارع سنان – شارع العزيز بالله – شارع بن سندر – شارع ناصوح – شارع ترعة الجبل ومتفرعاته ) وذلك اعتبارا من الساعة 9 صباح اليوم الاثنين الموافق13/7/2020 وحتي الساعة 12 بعد منتصف ليل نفس اليوم.





وأوضحت الشركة في بيان لها أن ذلك القطع للخدمة يأتي نظرا للقيام بإعمال تحويل مسار خط المياه قطر 400 مم بشارع جسر السويس لتنفيذ أعمال كباري بمنطقة جسر السويس .









وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.





كما توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.