وفقا للبوابة الحكومية.. صحة الدقهلية تعلن حصولها على نسبة 100% من معدل الاستجابة للشكاوى

أكد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحه بالدقهلية فى بيان صحفى له اليوم الاحد أن صحة الدقهليه حققت نسبة 100% من معدل الاستجابة للشكاوى وفقا لما اعلنته البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.





وأضاف وكيل وزارة الصحة ان صحة الدقهلية بتحقيقها تلك النسبة تتبوأ المراكز الأولى على مستوى الجمهوريه كمؤسسة حكوميه فى الإنجاز والرد على شكاوى المواطنين.





وتقدم الدكتور سعد مكى بالشكر لإدارة خدمة المواطنين وإدارة المتابعة بالمديرية وجميع العاملين بصحة الدقهلية على سرعة الاستجابة فى الرد وانجاز شكاوى المواطنين.



