تطوير العشوائيات: سنفتتح مشروعا جديدا كل شهر حتى نهاية 2020

قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء، إن العشوائيات تمثل تحديات كبيرة أمام الدولة، وأولها إعادة الثقة بين الدولة والمواطن، مضيفا أن مشاريع حي الأسمرات المختلفة أعادت الثقة.





وأضاف "صديق"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، مساء اليوم الأحد، أن الإعلام الأصفر يشكك في فكرة تطوير العشوائيات ، وتعرضت الحكومة لحرب كبيرة بهدف التشكيك في إنجازات الدولة، مؤكدا أن المشاريع جارية، وتم تطوير العشوائيات بنسبة كبيرة، وتنفيذ مشاريع فاخرة لقاطني العشوائيات.





وتابع المهندس خالد صديق، "هنكمل مشاريع الأسمرات، وهندخل على المرحلة الرابعة، وعندنا كل شهر مشروع جديد سيتم افتتاحه حتى انتهاء 2020".





وأكمل صديق "علينا الحفاظ على هذه المشاريع علشان لو معملناش كدا هنبقي بنرمي فلوسنا على الأرض، والدولة تصرف علشان تقضي على العشوائيات وتكلف الوحدة مئات الآلاف من الجنيهات".



