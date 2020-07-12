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توك شو

رئيس الأسمرات: الحي عبارة عن مدينة بلا "توك توك" وتتوافر فيه صناعات تصديرية.. فيديو

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:18 م
صدى البلد
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عادل نصار

قال المهندس حسن غندور، رئيس حي الأسمرات، إن حي الأسمرات اليوم كان في يوم عرس بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الثالثة من الحي، لافتا إلى أن المرحلة الثالثة شهدت افتتاح مدينة رياضية شبابية بتكلفة 230 مليون جنيه، وكل الألعاب مجانية. 


وأضاف "غندور" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمة الإعلامي سيد علي والذي يعرض عبر شاشة قناة  "الحدث اليوم" الفضائية، أن الدولة تستهدف اخراج جيل جديد من الشباب، مشيرًا إلى أن حي الاسمرات عبارة عن مدينة بدون توك توك.

 

ولفت إلى أن الحي تم افتتاحه منذ أربع سنوات، ولم يستطيع أحد من الاهالي تغيير لون بلكونة، وهذا يأتي في إطار الحفاظ على الحي، منوها إلى أن الحي وفر الكثير من فرص العمل للأهالي، ويتم حاليًا تصدير منتجاتهم من الملابس الجاهزة لألمانيا، والسبح للسعودية. 


وأشار إلى أن جميع سكان حي الاسمرات حصلوا على حق انتفاع بإيجار شهري، ولا يحق لهم بيع هذه الوحدات، موضحا أن الحي رصد قيام 42 مواطنًا بتأجير وحداتهم، وتم سحب هذه الوحدات منهم.

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