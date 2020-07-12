برلماني بعد افتتاح مشروع الأسمرات: تحيا مصر برئيسها ومشروعاتها

أشاد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح، وعضو اللجنة التشريعيةـ بافتتاح الرئيس السيسي مشروع الأسمرات اليوم، حيث يعتبر مشروع "الأسمرات 3" من أهم المشروعات القومية التى تُنفذ في محافظة القاهرة، ويلقى اهتمام ودعم القيادة السياسية باعتباره أحد الحلول الجذرية لمواجهة العشوائيات ذات الخطورة داخل العاصمة والقضاء عليها، قائلا بهذه المشروعات القومية يحق لنا أن نقول : تحيا مصر برئيسها ومشروعاتها.





وأضاف النائب أن مشروع الأسمرات الذي تم تشيده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقع مجتمعي جديد به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل.



