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برلمان

برلماني بعد افتتاح مشروع الأسمرات: تحيا مصر برئيسها ومشروعاتها

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:20 م
مشروع الأسمرات
مشروع الأسمرات
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فريده محمد
أشاد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح، وعضو اللجنة التشريعيةـ بافتتاح الرئيس السيسي مشروع الأسمرات اليوم، حيث يعتبر مشروع "الأسمرات 3" من أهم المشروعات القومية التى تُنفذ في محافظة القاهرة، ويلقى اهتمام ودعم القيادة السياسية باعتباره أحد الحلول الجذرية لمواجهة العشوائيات ذات الخطورة داخل العاصمة والقضاء عليها، قائلا بهذه المشروعات القومية يحق لنا أن نقول : تحيا مصر برئيسها ومشروعاتها.

وأضاف النائب أن مشروع الأسمرات الذي تم تشيده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقع مجتمعي جديد به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل.

وتابع حديثه:" أثبتت هذه الحكومة أنها مختلفة عن أي حكومات سابقة، حيث انتشرت فى عقود سابقة العشوائيات فى أحياء القاهرة ومختلف المحافظات، تحت سمع وبصر الدولة التى كانت تعتبرها مخرجا لأزمة الإسكان فى ظل توقف الدولة عن بناء مساكن جديدة تواكب الزيادة السكانية المتلاحقة، حتى استوطنت هذه البؤر العشوائية ٦٨ منطقة على مستوى احياء القاهرة، فتحول بعضها الى «مفرخة» للجريمة و الإرهاب.
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