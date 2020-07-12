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أخبار العالم

البحرين تعدل جداول المواد المخدرة.. تفاصيل

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:18 م
مملكة البحرين
مملكة البحرين
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مـيـس رضـا

أصدر الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء قرار رقم (11) لسنة 2020 بشأن تعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الملحقة بالقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، جاء فيه:

المادة الأولى:

تضاف مواد جديدة إلى المجموعة الثانية (المؤثرات العقلية) من الجدول رقم (2)، كما تضاف إلى المجموعة الثالثة (السلائف) من الجدول رقم (1) الملحقين بالقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على النحو الآتي:

 

المجموعة الثانية (المؤثرات العقلية):

- مادة 5 إف ابيناكا F- APINACA5

- مادة الإيثيلون ETHYLONE

- مادة فيليدات الإيثيل ETHYLPHENIDATE

- مادة إم دي إم بي كميكا MDMB-CHMICA

- مادة ميثو بروبامين (METHIOPROPAMINE (MPA

-مادة 4- ميثيل إيثكاثينون METHYLETH CATHINONE (4-MEC)4

- مادة البنتدرون PENTEDRONE

-مادة إكس إل آر -XLR-11 11

 

المجموعة الثالثة (السلائف):

- مادة 4- أنيلينو -N فينتيل بيبرين 4- ANILINO-N-PHENETHYLPIPERIDIN (ANPP)

- مادة N- فينيتيل -4- بيبريدون N- PENETHYL-4-PIPENIDONE (NPP)

 

المادة الثانية: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

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