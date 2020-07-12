AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

هندسة القاهرة: التزام كامل بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجامعة على مدار يومين

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:17 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
ثابت البطل
قال الدكتور حسام عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، إن امتحانات السنة النهائية على مدار يومين شهدت التزاما كبيرا من قبل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها جامعة القاهرة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، منا يظهر تضافر كافة العناصر لخروج الكلية في أبرز صورة.

اقرأ أيضا :

وأضاف عميد هندسة لـ "صدى البلد"، أن زيارة رئيس الجامعة للاطمئنان بنفسه على سير الامتحانات في ظل جائحة كورونا في أول يوم للامتحانات في بعض الكليات ويختص هندسة بزيارة مطولة، تعكس اهتمام الدكتور الخشت بتوفير كافة سبل الوقاية للطلاب والعاملين، في كافة كليات الجامعة وخصوصًا كلية الهندسة.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر عقد امتحانات حضورية تحريرية لطلاب السنوات النهائية البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا، اعتبارًا من الأول من يوليو، على أن تبدأ أعمال الإمتحانات بكافة الجامعات والمعاهد، ويترك لمجالس الجامعات اعتماد المواعيد والجداول وفقا لظروف كل جامعة علي حده، مع مد العام الجامعي حتى 15 سبتمبر المقبل. 

وتنفيذًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، تبدأ الامتحانات بجامعة القاهرة في الفترة من 11 يوليو وتنتهي في 25 أغسطس من العام الجامعي الحالي 2020. بالإضافة إلى استقبال المدن الجامعيةَ للطلاب المغتربين ممن كانوا يقيمون سابقا بالمدن وتسكينهم قبل انعقاد الامتحانات بيومين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

امتحانات الفرق النهائية تبدأ 10 يوليو.. جامعة القاهرة تمنع دخول الطلاب للحرم الجامعي بدون الكارنيه

مجلس جامعة القاهرة يناقش الترتيبات النهائية لإجراء امتحانات الفرق النهائية.. الأسئلة بنظام البابل شيت والتصحيح إلكترونيا.. وفتح باب قبول الاعتذار للطلاب مع حق دخول الدور الثاني

هندسة القاهرة: أنهينا كافة الاستعدادات وجاهزون لاستقبال طلاب السنوات النهائية

هندسة القاهرة تعلن نتائج أبحاث الفرقة الأولى بنسبة قبول تخطت ٩٥٪؜

تسجيل 150 طالبا بمدن جامعة القاهرة والتزام كامل بالإجراءات الاحترازية

لمتابعة سير الامتحانات.. رئيس جامعة القاهرة يتفقد لجان كليتي الهندسة والآثار

ترشيحاتنا

صدمة مدوية قد تحرم الزمالك من إبرام أي صفقات

الرئيس السيسي: لن ترخص السيارات الجديدة إلا بالغاز.. ويوجه رسالة هامة لوزير المالية

إجراءات جديدة لمواجهة كورونا.. رئيس جنوب إفريقيا يعلن حظر بيع الخمور

بعد تصدرها التريند.. شاهد أجرأ 10 إطلالات لـ هيفاء وهبي

عليك حذفها فورا.. جوجل تكشف عن 100 تطبيق تخترق حسابات المستخدمين.. صور

عدم ملء خزان الوقود للآخر.. احذر ارتكاب هذه الأخطاء في فصل الصيف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها الأفوكادو.. 4 فواكه لحرق الدهون وإنقاص الوزن

الكمامة تحمي من الإصابة بـ كورونا بنسبة 65%

نشرة الصحة والمرأة.. علامات الإصابة بأورام القولون.. وصور تكشف جمال ملامح روبي