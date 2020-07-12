هندسة القاهرة: التزام كامل بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجامعة على مدار يومين

قال الدكتور حسام عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، إن امتحانات السنة النهائية على مدار يومين شهدت التزاما كبيرا من قبل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها جامعة القاهرة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، منا يظهر تضافر كافة العناصر لخروج الكلية في أبرز صورة.
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وأضاف عميد هندسة لـ "صدى البلد"، أن زيارة رئيس الجامعة للاطمئنان بنفسه على سير الامتحانات في ظل جائحة كورونا في أول يوم للامتحانات في بعض الكليات ويختص هندسة بزيارة مطولة، تعكس اهتمام الدكتور الخشت بتوفير كافة سبل الوقاية للطلاب والعاملين، في كافة كليات الجامعة وخصوصًا كلية الهندسة.
جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر عقد امتحانات حضورية تحريرية لطلاب السنوات النهائية البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا، اعتبارًا من الأول من يوليو، على أن تبدأ أعمال الإمتحانات بكافة الجامعات والمعاهد، ويترك لمجالس الجامعات اعتماد المواعيد والجداول وفقا لظروف كل جامعة علي حده، مع مد العام الجامعي حتى 15 سبتمبر المقبل.
وتنفيذًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، تبدأ الامتحانات بجامعة القاهرة في الفترة من 11 يوليو وتنتهي في 25 أغسطس من العام الجامعي الحالي 2020. بالإضافة إلى استقبال المدن الجامعيةَ للطلاب المغتربين ممن كانوا يقيمون سابقا بالمدن وتسكينهم قبل انعقاد الامتحانات بيومين.