هندسة القاهرة: التزام كامل بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجامعة على مدار يومين

قال الدكتور حسام عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة ، إن امتحانات السنة النهائية على مدار يومين شهدت التزاما كبيرا من قبل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها جامعة القاهرة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، منا يظهر تضافر كافة العناصر لخروج الكلية في أبرز صورة.





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وأضاف عميد هندسة لـ "صدى البلد"، أن زيارة رئيس الجامعة للاطمئنان بنفسه على سير الامتحانات في ظل جائحة كورونا في أول يوم للامتحانات في بعض الكليات ويختص هندسة بزيارة مطولة، تعكس اهتمام الدكتور الخشت بتوفير كافة سبل الوقاية للطلاب والعاملين، في كافة كليات الجامعة وخصوصًا كلية الهندسة.





جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر عقد امتحانات حضورية تحريرية لطلاب السنوات النهائية البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا، اعتبارًا من الأول من يوليو، على أن تبدأ أعمال الإمتحانات بكافة الجامعات والمعاهد، ويترك لمجالس الجامعات اعتماد المواعيد والجداول وفقا لظروف كل جامعة علي حده، مع مد العام الجامعي حتى 15 سبتمبر المقبل.



