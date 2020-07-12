يواصل العلاج الطبيعى.. طبيب الأهلي يطمئن على حالة سعد سمير

أدي سعد سمير، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة علاج طبيعي وجلسة في الجيم على هامش مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وحرص خالد محمود، طبيب الفريق، على متابعة البرنامج التأهيلي الخاص بسعد سمير والاطمئنان على حالته.





كان سعد سمير أجرى جراحة في وتر أكيليس، بعد تعرضه لإصابة مع الفريق، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة.





ويستعد الأهلي لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي تقام في سبتمبر المقبل.





وتقرر أن يواجه الأهلي سموحه 23 يوليو المقبل وديًا بإستاد مختار التتش.



