مصرع شاب صدمته سيارة في زفة فرح بالمنيا

لقى شاب مصرعه، بعدما صدمته سياره مشاركه في موكب حفل عرس بالطريق الأوسط الرابط بين مدينتي المنيا القديمة والجديدة، وفرت هاربة، وقد كان المتوفي يقود دراجة بخارية، سقط على آثرها مصابًا بكسور بالرأس ولفظ أنفاسه الأخيره متآثرا بجراحه.





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تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، بوقوع حادث سير بالطريق الأوسط المؤدي لمدينة المنيا الجديدة، ووجود مصاب.