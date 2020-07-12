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حوادث

مصرع شاب صدمته سيارة في زفة فرح بالمنيا

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:26 م
جثة
جثة
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ايمن رياض
لقى شاب مصرعه، بعدما صدمته سياره مشاركه في موكب حفل عرس بالطريق الأوسط الرابط بين مدينتي المنيا القديمة والجديدة، وفرت هاربة، وقد كان المتوفي يقود دراجة بخارية، سقط على آثرها مصابًا بكسور بالرأس ولفظ أنفاسه الأخيره متآثرا بجراحه.


تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، بوقوع حادث سير بالطريق الأوسط المؤدي لمدينة المنيا الجديدة، ووجود مصاب.
 
بانتقال قوة أمنية وسيارة الإسعاف، تبين إصابة الشاب "وائل .خ" 37 عاما، بكسور متعددة ونزيف شديد بالمخ، وفارق الحياه، وتحرر محضرًا عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي 
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