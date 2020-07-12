اركن سيارتك في الشمس لقتل الكورونا



اكدت دراسة حديثة اجرتها جامعة جورجيا ان ركن السيارة في الاماكن المشمسة له تأثير كبير في قتل فيرورس كورونا





وإذا كانت في يوم آخر 80 درجة، يكون هذا الرقم 123 درجة (50 درجة مئوية)، هذا التأثير القوى لأشعة الشمس يرى العلماء أنه قاتل للفيروسات.

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كما اوضحت الدراسة أن إشعاع الموجة القصيرة من أشعة الشمس في الأيام الحارة التي تخترق زجاج السيارات تساهم في موت الكائنات متعددة الخلايا ويمكن أن يفعل الشئ نفسه إلى حد كبير لفيروس كوروناوقالت الدراسة إذا كانت درجة الحرارة في يوم ما 70 فهرنهايت يمكن أن ترتفع درجات الحرارة داخل السيارة إلى 113 درجة أي ما يعادل 5 درجة مئوية في غضون ساعةواكد علماء جامعة جيورجيا ان فيروس كورونا يمكنه أن يعيش على البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ ثلاثة أيام في درجات حرارة محيطة تبلغ 72 درجة فهرنهايت فإذا ارتفعت الحرارة 130 درجة حيث أنها تقتل 99.99 في المائة من الفيروس في حوالي 20 دقيقة ويختصر الزمن عند 150 درجة إلى 5 دقائق فقطأما بالنسبة للحزم وأقنعة الوجه التي ليست حساسة للحرارة، قد يكون يوم توقف في الشمس كافيًا لتقليل خطر انتقال الفيروس بشكل كبير.