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تعليم

التعليم العالي: الجامعات مسئولة عن تحديد موعد امتحانات الطلاب الوافدين وفقا لظروف الطيران في دولهم

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:39 م
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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نهلة الشربيني
أكدت الدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك تواصل بين وزارة التعليم العالي والمستشارين الثقافيين للمكاتب الثقافية الخاصة بالسفارات ليطمئنوا على حالة الطلاب وإزالة العقبات أمام جميع الوافدين.


واشارت " في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن وزارة التعليم العالي تتابع مع المستشارين وضع الطلاب الوافدين وخاصة بعد تعليق رحلات الطيران خاصة، حيث كان من بينهم من يريد السفر والعودة إلى أسرهم واوطانهم، مؤكدة أنه يتم احتضان الطلاب وتوفير كل أوجه الرعاية في المدينة الجامعية، مشيرة إلى أنه وفقا لقرار المجلس الاعلى للجامعات سيتم تحديد موعد امتحانات طلاب الفرق النهائية الذين هم خارج مصر بعد فتح خطوط الطيران في دولهم. 


اوضحت أنه يوجد تنسيق أيضا مع رؤساء الجامعات، ومنسقين مكاتب طلاب رعاية الوافدين في الجامعات حتى لا يشعرون  بغربة كما أن أسرهم تقلق عليهم لذا تشارك الإدارة مع السفارات في توفير كل ما يخص الاحتياطات الواجبة من أجل الحفاظ عليهم والوقاية من كورونا.

كانت قد اعلنت الدكتورة رشا كمال، رئيس إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إطلاق أول منصة ذكية إلكترونية لجميع الخدمات التي قد يحتاجها الطالب الوافد في مصر وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات والأطراف المعنية لتقديم الخدمة بشكل مميز، موضحة أن وزارة التعليم العالي بصدد الإعلان عنها.


وأضافت " كمال " في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن كل خطاب الإدارة في الاستقطاب للطلاب الوافدين أصبح يعتمد على دراسات عالمية فهناك خطط استراتيجية للعمل ، موضحة نحن في ظل أزمة كورونا ليس لدينا طموح بزيادة الإعداد  لذلك لجأنا إلى التسويق الإلكتروني كما أنه من الصعب جذب الطلاب الوافدين في ظل هذه الظروف لذا درسنا الدول المنافسة وما تقدمه من خدمات إلكترونية وعملنا عليها.
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