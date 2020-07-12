بعد نجاحها في الداعية.. هاني سلامة ومحمد العدل يعودان للتعاون من جديد





الفيلم تم تأجيله قبل فترة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وغلق دور العرض، و تظهر يسرا طوال أحداث الفيلم للنجم آسر ياسين الذى يجسد دور رجل أعمال ثرى، على هيئة روح وتطارده طوال الأحداث.



كان لـ آسر ياسين جد يعد ولى من أولياء الله الصالحين وله ضريح تكشفه له يسرا حينما تظهر له فى المنام بشكل دائم، حيث أن آسر ياسين متزوج من الفنانة أمينة خليل التى تشاركهم فى بطولة العمل وتتعرض لحادث سير أليم.

محمد العدل ينتظر خلال الأيام المقبلة طرح فيلمه الجديد "صاحب المقام" وهو من بطولة يسرا واسر ياسين، ومن إنتاج أحمد السبكي.