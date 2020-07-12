بعد نجاحها في الداعية.. هاني سلامة ومحمد العدل يعودان للتعاون من جديد

حقق مسلسل "الداعية" للنجم هاني سلامة نجاحا كبيرا وقت عرضه، بعد أن استطاع خلاله المخرج الشاب محمد العدل "ماندو" تقديم "سلامة" في شكل مغاير تماما.
واليوم يعود الثنائي من جديد لتقديم فيلم سينمائي بعنوان تحت تهديد السلاح"، ويشارك فيه كل من غادة عادل، وعمرو عبد الجليل مع بيومي فؤاد وياسمين رئيس.
واليوم يعود الثنائي من جديد لتقديم فيلم سينمائي بعنوان تحت تهديد السلاح"، ويشارك فيه كل من غادة عادل، وعمرو عبد الجليل مع بيومي فؤاد وياسمين رئيس.
محمد العدل ينتظر خلال الأيام المقبلة طرح فيلمه الجديد "صاحب المقام" وهو من بطولة يسرا واسر ياسين، ومن إنتاج أحمد السبكي.