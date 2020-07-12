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التنمية المحلية: مستمرون في عملية الرقابة والمتابعة في المحليات ولن نتهاون مع أي تجاوز

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:34 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن الدولة عازمة على مواجهة أي تجاوزات في البناء، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بهذا الأمر بشكل بالغ.

وأضاف قاسم، مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، مساء اليوم الأحد، أن تم تنفيذ 15 موجة في استرداد أراضي الدولة ومخلفات البناء على أراضي الدولة،  6ونص مليون متر مربع خلال عدة أشهر، متابعا أنه مستمرين في الإزالة في كل المحافظات وفي عمليات الحفاظ على حق الشعب في أي تجاوزات في هذا الملف.

وتابع الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، أن مستمرين في عملية الرقابة والمتابعة في المحليات ولن نتهاون مع أي تجاوز، لافتا إلى أنه نضخ أفضل العناصر ونقوم بعمل عدة إعلانات لاختيار القيادات.

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