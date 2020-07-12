توفر 40% من الاستهلاك.. برلماني يطالب بإحلال التكييفات القديمة بناء على توجيه الرئيس

وقال النائب حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن التكييفات القديمة تستهلك طاقة كهربائية عالية، وتعتبر زيادة في الأحمال، مشيرا إلى ضرورة استبدالها لتخفيف الأحمال.



