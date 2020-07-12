توفر 40% من الاستهلاك.. برلماني يطالب بإحلال التكييفات القديمة بناء على توجيه الرئيس

أشاد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بطرح مبادرة لإحلال التكيفيات القديمة بالتعاون مع المصانع.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن هناك تكييفات توفر طاقة بنسبة تصل إلى 40% أحيانا، لكن سعرها مرتفع بعض الشيء، ويجب على المصانع دعم المستهلكين عن طريق تخفيف السعر بالاستبدال.
وطالب عضو اللجنة الاقتصادية الحكومة بضرورة أن يكون هناك اتفاق مع المصانع على تخفيف الأسعار، حتى يتمكن المواطنين من شراء تلك التكييفات الموفرة للطاقة.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي صرح بأن إحلال التكييف سيوفرله 20-30% من الطاقة أى أنه إذا كان التكييف استهلاكه في الشهر مائة جنيه هدفع 60 جنيها يعني خلال سنة أو سنتين ممكن تكلفة السلعة دي أكون أنا غطيت جزء كبير منها بالطريقة دي يبقى خفضتلك سعرها ثم أتحتها لك بقرض تكلفته قليلة وأتحتها دون شروط صعبة.
وقال النائب حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن التكييفات القديمة تستهلك طاقة كهربائية عالية، وتعتبر زيادة في الأحمال، مشيرا إلى ضرورة استبدالها لتخفيف الأحمال.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن هناك تكييفات توفر طاقة بنسبة تصل إلى 40% أحيانا، لكن سعرها مرتفع بعض الشيء، ويجب على المصانع دعم المستهلكين عن طريق تخفيف السعر بالاستبدال.
وطالب عضو اللجنة الاقتصادية الحكومة بضرورة أن يكون هناك اتفاق مع المصانع على تخفيف الأسعار، حتى يتمكن المواطنين من شراء تلك التكييفات الموفرة للطاقة.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي صرح بأن إحلال التكييف سيوفرله 20-30% من الطاقة أى أنه إذا كان التكييف استهلاكه في الشهر مائة جنيه هدفع 60 جنيها يعني خلال سنة أو سنتين ممكن تكلفة السلعة دي أكون أنا غطيت جزء كبير منها بالطريقة دي يبقى خفضتلك سعرها ثم أتحتها لك بقرض تكلفته قليلة وأتحتها دون شروط صعبة.