الجفري: التفريق بين العاصي والمعصية مقصودها احترام آدمية العاصي

قا ل الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي إن ‫الدعوة إلى التفريق بين العاصي والمعصية مقصودها احترام آدمية العاصي وليس احترام المعصية وتقبّلها.‬









وأضاف الجفري عبر فيسبوك: والمعنى ‫الدعوة إلى مراعاة الفرق بين المعصية والعاصي مقصودها احترام إنسانية العاصي وتقبله وفتح باب الرجوع إلى الحق؛ فكلنا من بني آدم الخطائين، وخيرنا هم التوّابون كما في الحديث.‬









وأكمل: ‫وليس المقصود احترام المعصية وتقبلها ومحو استنكارها من القلوب كما يحصل في بعض الأحيان.









وفي سياق آخر قال قال الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي رئيس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات، إن ‫أصل الكِبر هو جهل الإنسان بحقيقة نفسه، ولهذا كان بعض السلف يقول "بقدر مايزداد الانسان كِبرًا يزداد جهلًا".‬







