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ديني

الجفري: التفريق بين العاصي والمعصية مقصودها احترام آدمية العاصي

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:49 م
الحبيب علي الجفري
الحبيب علي الجفري
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محمود ضاحي
قال الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي إن ‫الدعوة إلى التفريق بين العاصي والمعصية مقصودها احترام آدمية العاصي وليس احترام المعصية وتقبّلها.‬


وأضاف الجفري عبر فيسبوك: والمعنى ‫الدعوة إلى مراعاة الفرق بين المعصية والعاصي مقصودها احترام إنسانية العاصي وتقبله وفتح باب الرجوع إلى الحق؛ فكلنا من بني آدم الخطائين، وخيرنا هم التوّابون كما في الحديث.‬


وأكمل: ‫وليس المقصود احترام المعصية وتقبلها ومحو استنكارها من القلوب كما يحصل في بعض الأحيان.


وفي سياق آخرقال الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي رئيس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات، إن ‫أصل الكِبر هو جهل الإنسان بحقيقة نفسه، ولهذا كان بعض السلف يقول "بقدر مايزداد الانسان كِبرًا يزداد جهلًا".‬


‫وأوضح الجفري عبر الفيسبوك: كان بعضهم يقول: "بقدر ما يدخل في نفس الانسان من الكبر يخرج من العلم" ‫فلا يجتمع نور العلم وظلمة الكبر في قلبٍ واحد.‬
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