أحمد موسى: أهالي المقطم هيروحوا يتفسحوا في الأسمرات.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي وزير الشباب والرياضة للمشروعات اليوم عن درجات الأمان في المراكز والنوادي في مشروع الاسمرات. سألخلال تفقدهماالأمان





وقال «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن مشهد النوادي في الاسمرات 3 يذكره بالمدينة الشبابية في شرم الشيخ وحمام السباحة لا يقل كفاءة عنه ولكن يجب أن نحافظ عليها.









وأضاف «موسى» أن أهالي المقطم سيذهبون للتنزه والفسح في الاسمرات، بعد أن كان يحدث العكس متابعا: اللي شاهدناه االيوم المدينة الشبابية في الاسمرات مش نادي الأهلي والإسماعيلي.





وأوضح أن 280 مليار جنيه تم إنفاقها خلال 6 سنوات بالقاهرة لتحسين ظروف الحياة للمواطنين وتحسين البنية التحتية، مؤكدا أن الأسمرات اليوم أصبح مكان متحضر بعيد كل البعد عن العشوائيات.





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم عددًا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الاسمرات وهي "الاسمرات 3" والتي تضم آلاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث."





ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.