الإسكان: الحد الأدنى للتصالح 25% من قيمة المخالفة الإجمالية.. فيديو

قال الدكتور عصام الجزار وزير الإسكان، إن المجتمع العمرانى الجديد نواة لمشروعات تنموية لخدمة المواطنين.





وأضاف الجزار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامجه "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد" أنه جار العمل الان فى تطوير القاهرة حيث تم تطوير ميدان التحرير.





وأشار وزير الإسكان، إلى انه تم نقل المواطنين من المناطق العشوائية إلى مدينة بدر بجوار مناطق عملهم بمنطقة الجلود.

وأشاد الوزير بمشروع ممشى مصر مؤكدا انه مشروع سياحى على نهر النيل، تكلفة المرحلة الأولى منه قاربت على المليار جنيه.

وبالنسبة لمنطقة مثلث ماسبيرو أوضح وزير الإسكان، أن تكلفة المشروع نحو مليار جنيه أيضا، لافتا إلى ان الجامعات تضع شروطا تخطيطية لاسترجاع الوجه الحضارى للعمران فى مصر.





وأكد وزير الإسكان، أنه سيتم تنفيذ قانون التصالح ومواجهة المخالفات التى لم يتقدم أصحابها للتصالح والحد الأدنى للتصالح 25% من قيمة المخالفة الإجمالية.