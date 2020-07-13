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برلمان

برلماني: عمل مبادرات مع البنك المركزي لإحلال التكييفات القديمة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:02 ص
تكييفات
تكييفات
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عبد الرحمن سرحان
قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، إن مبادرة إعادة إحلال التكييفات القديمة، خطوة مهمة جدا لتوفير الطاقة، مشيرا إلى أنها ستكون من خلال مبادرات حكومية وتقسيط ميسر يدفع من خلال البنك المركزي.

وأضاف النائب سمير البطيخي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن إحلال التكييفات القديمة، له مردود إيجابي على الدولة والمواطن، من خلال تخفيف الأحمال من جهة وتوفير في الفواتير والاستهلاك من جهة أخرى.

وتابع عضو لجنة الصناعة: "كما أن التكييفات القديمة متهالكة ولا تعمل بجودة عالية، فضلا عن كونها مرتفعة الاستهلاك".

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه مع توفير مبادرات من الحكومة والمصانع من خلال البنك المركزي، فإنه ستكون هناك فرصة أكبر لإحلال التكييفات القديمة.

وأضاف أن ذلك سيشمل مميزات متعلقة بالتقسيط، قائلًا: "أي توكيل الآن إذا أراد أن يقسط تكييف لمستهلك، فلن يكون أكثر من 6 أشهر، لكن البنك المركزي قد يوصل هذه المدة إلى سنة، وبذلك يستفيد المواطن بتوفير القسط وتخفيف فواتير الكهرباء".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صرح بأن إحلال التكييف سيوفرله 20-30% من الطاقة أى أنه إذا كان التكييف استهلاكه في الشهر مائة جنيه هدفع 60 جنيها يعني خلال سنة أو سنتين ممكن تكلفة السلعة دي أكون أنا غطيت جزء كبير منها بالطريقة دي يبقى خفضتلك سعرها ثم أتحتها لك بقرض تكلفته قليلة وأتحتها دون شروط صعبة.
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