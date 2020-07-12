لدينا 6 شركات خاسرة.. القابضة الكيماوية: اللجوء للتصفية حل أخير بعد فشل التطوير والدمج

قال وليد الرشيدي، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إن شركته لديها خطط لتطوير جميع

وأضاف "الرشيدى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، لدينا 6 شركات خاسرة (راكتا، النقل والهندسة، سيجورات، محرم بك، الدلتا للأسمدة، النصر للأسمدة)، وبحسب تعديلات قانون 203 للشركات قطاع الأعمال العام التى أقرها مجلس النواب مؤخرًا، فإن الشركات التى تخسر رأسمالها تمنح مدة 3 سنوات يتم فيها اتخاذ واحدة من القرارات الثلاث إعداد دراسات للتطوير لمعرفة جدوى أو الدمج مع شركة رابحة أو الاتجاه نحو تصفيتها.





وتابع "نحاول الإصلاح بشتى الطرق والذهاب إلى التصفية يكون حلا أخيرا في حال كان وضع الشركة ميؤسا منه وليس هناك عائد للتطوير أو عدم وجود شركة مماثلة للدمج"، مؤكدا أن حقوق العمالة محفوظة وقانون العمل ينظمها.









وأوضح "لدينا تجربة مماثلة فى القومية للأسمنت، فقرار تصفيتها كان حلا أخيرا بعد دراسات عديدة أكدت عدم اقتصادية تشغيلها ودراسة السوق أثبتت أن إنتاج الأسمنت أعلى من احتياجات السوق، وبالتالى عدم الطلب عليه، إضافةً إلى وقف تصديره نظرا للارتفاع التكلفة"، مضيفا ليس من المنطقى دعم كيانات خاسرة وأصبح خروج الدولة من عدد من الصناعات ليس مشكلة إذ كان دون عائد.





أكد أن تكلفة تطوير المشروعات التابعة للقابضة مرتفعة تصل إلى نحو 5 مليارات جنيه وبالتالى يتم اللجوء لعدد من البنوك التجارية للتمويل للحصول على قروض التى لا تتم إلا بالموافقة على دراسات جدوى تؤكد قدرة المشروع على سداد أقساط القرض دون تعثر فى المواعيد المحددة.