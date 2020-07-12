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فن

العائلة بالكامل فى الحجر الصحى.. تفاصيل إصابة أسرة أميتاب باتشان بفيروس كورونا

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:19 م
اميتاب
اميتاب
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نبيل العدوى
تصدر خبر اصابة النجم العالمي أميتاب باتشان بفيروس كورونا كبرى وكالات الأنباء حول العالم.

ولحقه خبر اصابة نجله الفنان أبهيشيك باتشان، بعد إعلانه الأمر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وكتب أبهيشيك باتشان، في تغريدته عبر تويتر: «في وقت سابق من اليوم .. أصبت أنا ووالدي بفيروس كورونا - COVID 19، لقد أبلغنا جميع السلطات المطلوبة ويتم اختبار عائلتنا وموظفينا.. أطلب من الجميع أن يبقوا هادئين ولا داعي للذعر.. شكرا لكم». 

و أعلن «أميتاب باتشان»، عبر حسابه الرسمي على تويتر، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، ودخوله أحد مستشفيات العزل في الهند. 

وخلال الساعات الماضية أشارت عدة تقارير امتداد العدوى إلى حفيده وزوجه نجله، لتصبح عائلة الأسطورة الهندية بالكامل داخل الحجر الصحي.
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