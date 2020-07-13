لمصممي الجرافيك.. «البحث العلمي» تستقبل مقترحات شعارات مختلفة لبرامج ASRT

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، استقبالها تصاميم مقترحة من قبل مصممين الجرافيك حول عدد من الموضوعات وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.









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وأوضحت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عبر منشور، أنها تبحث عن مصمم جرافيك متدرب (ASRT):









وأشارت إلى أن هذه المسؤوليات تشمل على سبيل المثال لا الحصر:





1- إنشاء شعارات مختلفة لبرامج ASRT :









2- إعداد الصور لتتوافق مع المشاركات الاجتماعية.









3- المساعدة في الموقع .









4- إنشاء وتصميم المطبوعات والمواد الرقمية.







