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تعليم

لمصممي الجرافيك.. «البحث العلمي» تستقبل مقترحات شعارات مختلفة لبرامج ASRT

الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:10 ص
الدكتور محمود صقر
الدكتور محمود صقر
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نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، استقبالها تصاميم مقترحة من قبل مصممين الجرافيك حول عدد من الموضوعات وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


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وأوضحت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عبر منشور، أنها تبحث عن مصمم جرافيك متدرب (ASRT): 


وأشارت إلى أن هذه المسؤوليات تشمل على سبيل المثال لا الحصر:

1- إنشاء شعارات مختلفة لبرامج ASRT  : 


2- إعداد الصور لتتوافق مع المشاركات الاجتماعية.


3- المساعدة في الموقع .


4- إنشاء وتصميم المطبوعات والمواد الرقمية.


على أن تكون الخبرة سنتين للطلاب الجامعيين وللخريجين الجدد شهرين آخرين ويمكن إرسال سيرتك الذاتية مع خطاب غلاف موجز إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected]؛ [email protected]
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