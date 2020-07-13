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اقتصاد

خلال شهرين.. قفزة 70% بالتجارة الإلكترونية السعودية

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:01 ص
التجارة الإلكترونية
التجارة الإلكترونية السعودية
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وكالات
أكد زياد العيسى، نائب الرئيس لقطاع الأعمال في شركة "المدفوعات السعودية" التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي، أن التجارة الإلكترونية في المملكة نمت بنسبة 74% خلال شهري مارس وأبريل الماضيين.

وانخفضت في الوقت نفسه تجارة التجزئة "المباشرة" بنسبة 30% في مارس وأبريل، نظرا لاعتماد المستهلكين بشكل كبير على التجارة الإلكترونية بسبب فيروس كورونا، وذلك بحسب شركة المدفوعات السعودية المملوكة بالكامل لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".


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وقال العيسى خلال ندوة افتراضية هدفت إلى تسليط الضوء على أهم المستجدات والتحديات في مجال المدفوعات اللإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط، إنه: "كان من الطبيعي أن ينكمش النمو في تجارة التجزئة خلال الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة جائحة "كورونا".

واعتبر أن "هذا القطاع عاد ليشهد نموًا ملحوظًا بعد التخفيف من هذه الإجراءات لتصل نسبة النمو فيه إلى 38% خلال شهر يونيو بالمقارنة مع ما قبله شهر مايو، مبينا أنها عودة للنسبة الطبيعية ببطء، يقابله نمو قوي في التجارة الإلكترونية".

وتأتي الندوة برعاية المدفوعات السعودية ممثلة في "مدى" و"سداد" وحضور مجموعة من الخبراء وصناع القرار في مجال المدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية.

وناقشت الندوة العديد من المواضيع ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية، وأهم الابتكارات الداعمة للبنية التحتية الرقمية لقطاع المدفوعات، إضافة إلى تسليط الضوء على أهم الحلول التي توفرها وسائل التبادل الرقمية، وآليات الانتقال نحو مجتمع غير نقدي.

وأضاف العيسى: "نحن بصدد إطلاق مجموعة من المبادرات المهمة والتي من شأنها تحفير التعاملات الإلكترونية وأهمها "نظام الدفع الفوري Instant Payment System" والذي من شأنه التسريع في عملية تحول المجتمع السعودي إلى مجتمع غير نقدي التزامًا منا بتطبيق أهداف رؤية المملكة 2030 وكذلك أهداف برنامج القطاع المالي، حيث سنطلق النسخة التجريبية الأولى من هذا المشروع مع عدد من شركائنا من البنوك المحلية نهاية هذا العام، ونهدف إلى إطلاقه بشكله النهائي في الربع الأول من 2021".
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