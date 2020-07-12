بعد افتتاح الأسمرات 3.. أحمد موسى: الرئيس السيسي حريص على جبر خواطر المصريين

أشاد الإعلامي أحمد موسى بجهود الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية ومنها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات "الأسمرات 3"، والتي تضم آلاف الوحدات السكنية المتكاملة بالخدمات والمرافق.





وقال «أحمد موسى»، أثناء تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الدولة أنفقت 280 مليار جنيه في 6 سنوات بالقاهرة لتحسين ظروف الحياة للمواطنين، وتحسين البنية التحتية والقضاء على العشوائيات





وأضاف «أحمد موسى»، أن الأسمرات اليوم أصبحت مكانا متحضرا بعيدا كل البعد عن العشوائيات، متابعا «الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على جبر خواطر كل الناس وبيتكلم بطبيعته، وبيعمل مشاريع كويسة للمصريين».