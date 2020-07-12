بعد افتتاح الأسمرات 3.. أحمد موسى: الرئيس السيسي حريص على جبر خواطر المصريين

أشاد الإعلامي أحمد موسى بجهود الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية ومنها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات "الأسمرات 3"، والتي تضم آلاف الوحدات السكنية المتكاملة بالخدمات والمرافق.
وقال «أحمد موسى»، أثناء تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الدولة أنفقت 280 مليار جنيه في 6 سنوات بالقاهرة لتحسين ظروف الحياة للمواطنين، وتحسين البنية التحتية والقضاء على العشوائيات.
وأضاف «أحمد موسى»، أن الأسمرات اليوم أصبحت مكانا متحضرا بعيدا كل البعد عن العشوائيات، متابعا «الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على جبر خواطر كل الناس وبيتكلم بطبيعته، وبيعمل مشاريع كويسة للمصريين».
ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرض و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و 176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.