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تعليم

اليوم بدء دورة إعداد مدرب إلكتروني عن بعد بمركز تعليم الكبار عين شمس

الإثنين 13/يوليه/2020 - 03:01 ص
صورة ارشفية تعبيرية
صورة ارشفية تعبيرية
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حسام الفقي
قال الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس يمكن  عن طريق أونلاين معرفة  كل شيء عن  تصميم وتقديم برنامجك التدريبي وتسويقه كل ذلك وأكثر "أونلاين" في دورة إعداد مدرب الكتروني عن بعد .

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وأضاف السعيد خلال تصريحاته لـ صدى البلد أن الدورة سوف تبدأ اليوم 13 يوليو 2020 لنخبة من الأساتذة والخبراء في مجال التدريب الإلكتروني وتكنولوجيا التعليم والمعلومات وينظمها مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس بالتعاون مع العربية للاستشارات التربوية والتدريب "أونلاين".

وأكد مدير مركز تعليم الكبار أن الدورة خمسة أيام 13 و15 و 20 و 22 و 27 يوليو والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة الخامسة إلى الثامنة مساء.

جدير بالذكر أنه جاءت فكرة إنشاء مركز تعليم الكبار في جامعة عين شمس في النصف الثاني من العام الجامعي 2000/2001 م ،برعاية أ.د. مراد عبد القادر عبد المحسن نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون المجتمع وتنمية البيئة و أ.د/ حسن غلاب رئيس جامعة عين شمس 

تأسس المركز واعتمدت لائحته الخاصة، كوحدة ذات طابع خاص، والذى يعد أول مركز متخصص في تعليم الكبار على مستوى الجامعات المصرية.
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