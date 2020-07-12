شعلان: الرئيس حمل على عاتقه تخفيف العبء عن المواطن الفقير

أكد أحمد شعلان مؤسس ورئيس مبادرة "بنها لشبابها" حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعم وتنفيذ المبادرات المجتمعية لخدمة المواطنين وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا وهو ما يعكس مدى شعوره بما يعانيه المواطن المصرى البسيط وحمل على عاتقه همًا كبيرًا فى تخفيف العبء عنه وظهر ذلك جليا فى تدشين وتنفيذ العشرات من المبادرات فى ربوع المحروسة.





وقال " شعلان " فى تصريحات صحفية أن من أهم المبادرات التى نُفذت على أرض الواقع هى برنامج "حياة كريمة" لتسكين أهالى العشوائيات والمناطق غير الآمنة في مناطق جديدة مثل الأسمرات وبشاير الخير والمحروسة بهدف تحسين جودة المعيشة للمواطنين فضلا عن تدشين مبادرات لمواجهة التحديات التي تواجه الخدمات في الريف المصري فى إطار برنامج الحماية الاجتماعية الذي تم تطبيقه تزامنا مع الإصلاحات الاقتصادية.





وأشاد " شعلان " بالدور الكبير الذى تبذله الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة القليوبية فى مساندة ودعم المبادرات المجتمعية المختلفة من أجل تنفيذ فاعليات حقيقية على أرض الواقع بمشاركة الشباب من أبناء مدينة بنها لخدمة الشارع والمواطن البسيط وخدمة الوطن الذى يحتاج تضافر وتكاتف الجميع للعبور به إلى بر الأمان .



