شيرين عبد الوهاب تتصدر تريند تويتر.. اعرف السبب





وكانت شيرين، قد طرحت مؤخرًا اغنية "مش قد الهوى" والتي حققت نجاح كبير جدًا بعد طرحها عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب".





تقول كلمات الأغنية: "قالي إنتي مش قد الهوى.. سيبي الهوى لناسه.. إيه دخلك بإحساسه.. البعد فيكي حلال.. وأنا من ساعتها بعدت.. قالي من الكلام اللي بيوجع ياما بزيادة.. وأنا سبته يتمادى".

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"مش قد الهوى" كلمات: محمد الغنيمي، وألحان وفواصل موسيقية: محمد رحيم، وتوزيع: أحمد إبراهيم.