AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

رجيم البقول والحبوب الأسرع لنحت قوامك

الإثنين 13/يوليه/2020 - 03:02 ص
رجيم
رجيم
Advertisements
لمياء الياسين

لا غنى عن البقول فى نظامك الغذائى لإنقاص الوزن يمكنك الإعتماد على الرجيم الغذائى التالى والذى يعتمد على تناول البقول والحبوب فهو يمنحك الشبع لفترة أطول إذا كنت تبحثين عن رجيم سريع لحرق الدهون وإنقاص الوزن؟ إليك رجيم الحبوب والبقول لإنقاص الوزن ونسف الكرش في 7 أيام فقط يقدمه موقع "بولد سكاي" الهندي. 



الإفطار 6 صباحا

طبق صغير من البلية بلبن خال الدسم

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

اختار من الآتى .. طبق شوفان

الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا

2 قطعة من  اللحم المشوى  + 3ملاعق أرز +شوربة عدس
أو
3 أصابع كفته مشوية  + طبق سلطة + شوربة شوفان

أو علبة تونه + طبق سلطة + ربع رغيف خبز سن

سناك بعد الغذاء ب3 ساعات 
كوب جنزبيل بليمون

العشاء .. قبل النوم بساعة 

مكعب صغير جبن قريش + توست سن
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كوب قبل النوم.. مشروب سحري لنسف الكرش للأبد

لنسف الكرش .. مشروبات سريعة لحرق الدهون فى لمح البصر

متحرميش نفسك.. رجيم الـ 5 وجبات الأسرع لنسف دهون البطن

بأقل مجهود .. أسرع حيلة للتخلص من دهون البطن المزعجة

للرجال والنساء.. أسرع رجيم لنسف الكرش

وداعا لدهون البطن العنيدة فى 7 أيام فقط

ترشيحاتنا

بعد إصابتهم بـ كورونا.. تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية لثنائي الزمالك

أجلس معه كثيرا ولم يتكلم بإساءة مطلقا عن الأهلي.. مذيع برنامج «زملكاوي» مدافعا عن مرتضى منصور

بعد تعرضها للنصب منه.. 10 صور لـ هيفاء وهبي مع مدير أعمالها السابق

من 8 لـ 12 ألف جنيه.. نيفين جامع: تقسيط قيمة تحويل السيارات للغاز الطبيعي على 5 سنوات

مرتضى منصور لـ الخطيب: اتصل بي وقت الأزمات بدلا من إشعال الفتنة

بعد توجيه الرئيس.. 4 سيارات تختفي من الشارع نهائيا وفقا لمشروع قانون المرور الجديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تتنبأ بالخطر وأبوابها من طبقات عازلة.. مواصفات سيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

بعد تعرضها للنصب منه.. 10 صور لـ هيفاء وهبي مع مدير أعمالها السابق

بعد صورتها الجريئة.. 10 إطلالات لـ روبى تبرز أنوثتها