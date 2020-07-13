رجيم البقول والحبوب الأسرع لنحت قوامك

لا غنى عن البقول فى نظامك الغذائى لإنقاص الوزن يمكنك الإعتماد على الرجيم الغذائى التالى والذى يعتمد على تناول البقول والحبوب فهو يمنحك الشبع لفترة أطول إذا كنت تبحثين عن رجيم سريع لحرق الدهون وإنقاص الوزن؟ إليك رجيم الحبوب والبقول لإنقاص الوزن ونسف الكرش في 7 أيام فقط يقدمه موقع "بولد سكاي" الهندي.
الإفطار 6 صباحا
طبق صغير من البلية بلبن خال الدسم
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
اختار من الآتى .. طبق شوفان
الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا
2 قطعة من اللحم المشوى + 3ملاعق أرز +شوربة عدس
أو
3 أصابع كفته مشوية + طبق سلطة + شوربة شوفان
أو علبة تونه + طبق سلطة + ربع رغيف خبز سن
سناك بعد الغذاء ب3 ساعات
كوب جنزبيل بليمون
العشاء .. قبل النوم بساعة
مكعب صغير جبن قريش + توست سن