انتشال التميمي مدير الجونة السينمائي في حوار لـ"صدى البلد": لدينا خطة لإقامة دورة قوية.. وتأجيل المهرجان فرصة لاستكشاف الوضع حول العالم





وأكد انتشال التميمي، مدير الجونة السينمائي، عدم تأثر برنامج المهرجان الفني بظروف جائحة كورونا، مؤكدًا أن فريقه سيحصل على ما يريد تماما من الأفلام مثلما حدث في الدورات الثلاث الماضية.







وأضاف " التميمي" لـ"صدى البلد"، أن تأجيل المهرجان سيمنحنا فرصة لمعرفة كيفية عمل باقي المهرجانات الدولية في ظل ظروف استثنائية يمر بها العالم، وسوف يقام المهرجان بشكل يمزج بين الفعاليات التقليدية والافتراضية .





على جانب آخر، قال انتشال التميمي إنه يعتز بإدارة المهرجان بشكل عام، مثمنًا دور قياداته في السنوات الثلاث الماضية، سواء عمرو منسي، بشرى، أو أمير رمسيس وكمال زادة.





وأضاف "التميمي" لـ "صدى البلد" أن تغييرات في الإدارة سوف يعلنها في وقت مناسب، من شأنها تحقيق مزيدٍ من الجودة قبل انطلاق الدورة الرابعة.





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