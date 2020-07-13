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انتشال التميمي مدير الجونة السينمائي في حوار لـ"صدى البلد": لدينا خطة لإقامة دورة قوية.. وتأجيل المهرجان فرصة لاستكشاف الوضع حول العالم

الإثنين 13/يوليه/2020 - 05:02 ص
انتشال التميمي مع
انتشال التميمي مع الزميل محمد نبيل
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محمد نبيـل
  • انتشال التميمي: تغييرات حتمية في إدارة مهرجان الجونة سيتم إعلانها قريبا
  • سنتغلب على جائحة كورونا بمزيد من الإجراءات الإحترازية


يعمل فريق عمل مهرجان الجونة السينمائي على قدم وساق لتقديم دورته الرابعة، في شهر أكتوبر المقبل، بعد تأجيلها لتصبح في الفترة ما بين 23 - 31 أكتوبر 2020، أي بمثابة شهر زائد عن المواعيد المُعلن عنها سابقًا.

وأكد انتشال التميمي، مدير الجونة السينمائي، عدم تأثر برنامج المهرجان الفني بظروف جائحة كورونا، مؤكدًا أن فريقه سيحصل على ما يريد تماما من الأفلام مثلما حدث في الدورات الثلاث الماضية.

وأضاف "التميمي" لـ"صدى البلد"، أن تأجيل المهرجان سيمنحنا فرصة لمعرفة كيفية عمل باقي المهرجانات الدولية في ظل ظروف استثنائية يمر بها العالم، وسوف يقام المهرجان بشكل يمزج بين الفعاليات التقليدية والافتراضية.

على جانب آخر، قال انتشال التميمي إنه يعتز بإدارة المهرجان بشكل عام، مثمنًا دور قياداته في السنوات الثلاث الماضية، سواء عمرو منسي، بشرى، أو أمير رمسيس وكمال زادة.

وأضاف "التميمي" لـ "صدى البلد" أن تغييرات في الإدارة سوف يعلنها في وقت مناسب، من شأنها تحقيق مزيدٍ من الجودة قبل انطلاق الدورة الرابعة.

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وأشار مدير المهرجان إلى أنه سيتم الإعلان عن برنامج الدورة الرابعة للمهرجان في نهاية سبتمبر 2020، مشيرا إلى أن أغلب العروض ستقام في الهواء الطلق عبر دور عرض خاصة تحاشيا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف: تأجيل المهرجان سيمنحنا فرصة لمعرفة كيفية عمل باقي المهرجانات الدولية في ظل ظروف استثنائية يمر بها العالم، وسوف يقام المهرجان بشكل يمزج بين الفعاليات التقليدية والافتراضية.


ويُفتتح في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (GCCC)، الذي يتميز بتصميمه المعماري الفذ الممتد على مساحة 8000 متر مربع من الفضاءات المفتوحة الواسعة، ويُعد هذا الافتتاح واحدًا من أهم الأحداث المنتظرة في تلك الدورة، حيث سيوفر أجواء فريدة لتجربة ثقافية وسينمائية جديدة مع مراعاة اللوائح الحكومية، يستكشف المهرجان في الوقت ذاته الإمكانيات المتاحة لإقامة الفعاليات سواء كانت في أماكن مغلقة أو مفتوحة أو حتى في الفضاء الإليكتروني (أونلاين)، خاصة تلك الفعاليات المتعلقة بـمنصة الجونة السينمائية، من أجل توفير تجربة مهرجانية فعالة. لكن تتمثل الأولوية الحرجة للمهرجان في المحافظة على سلامة الجماهير والضيوف المشاركين، ووضع ذلك في المقام الأول، عن طريق توفير كل المعايير اللازمة التي تحددها الهيئات الطبية.

يعمل فريق البرمجة بأقصى جهده منذ بداية العام، من أجل متابعة وتصنيف واختيار الأفلام للدورة المقبلة من المهرجان و تقدم حتى هذه اللحظة، للمشاركة في الدورة الرابعة، أكثر من 800 فيلم ومشروع في مرحلة التطوير وفيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج. 

مهرجان الجونة واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي.
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