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برلمان

برلماني: وقف مخالفات البناء ملف أمن قومي ومصلحة وطنية عليا

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:59 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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عبد الرحمن سرحان
أشاد النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس السيسي، وقف تراخيص البناء وتأكيده أن بعض مناطق في القاهرة، لن يصدر فيها أي تراخيص بناء بعد ذلك قائلا ان هناك اصرار من الدولة على الحسم وووقف المخالفات في البناء بعدما وصلت الأمور الى درجة صارخة لا يمكن تخيلها أو تقبلها.

 ونوه في بيان له اليوم، بتأكيد الرئيس السيسي، إن وقف تراخيص البناء أمن قومى ومصلحة وطنية عليا، متابعا:(البناء المخالف خطر حقيقى علينا،  ونظام التراخيص سوف يكون بشكل جديد تماما ، وتأكيد سيادته على عدم إصدار تراخيص بناء فى بعض المناطق بمحافظة القاهرة، قائلا: عملنا إيقاف للبناء هل كرها فى الناس ولا تضييق عليهم؟ ولا علشان مبنحبش مصلحتهم؟"، لا ولكن علشان الناس تقدر تعيش بشكل مناسب كحد ادنى) وبالتالى فيه أماكن فى القاهرة لن يصدر لها ترخيص مرة أخرى، واشتراطات المبانى كانت بتقول 7 أدوار هيبقى دورين فقط.

ولفت اسماعيل، أن ما يقوله الرئيس في موضوع مخالفات المباني افتقدته مصر طوال عقود ماضية. والمصريون جميعهم يريدون أن يروا وجه الدولة الحاسم للتصدي للمخالفين الذين آذوا الوطن، وآذوا شكله الجمالي ومرافقه التي تتحمل أكثرمن طاقاتها.
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