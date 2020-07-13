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اقتصاد

النقد العربي: تحسن ملحوظ في حركة تداولات عدد من أسواق المال العربية

الإثنين 13/يوليه/2020 - 05:01 ص
صندوق النقد العربي
صندوق النقد العربي
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قسم الاقتصاد
أصدر صندوق النقد العربي العدد الأول من "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" التي ترصد أهم التطورات في أسواق المال العربية استنادًا إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية.

وأشار العدد الأول من النشرة إلى تسجيل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها 0.81 في المائة في تعاملات الأسبوع المنتهي في التاسع من يوليو ليصل إلى نحو 411.0 نقطة مقابل 407.71 نقطة لقيمة المؤشر المسجلة بنهاية الأسبوع السابق له.

وتعكس مكاسب المؤشر الارتفاعات المسجلة في مؤشرات أداء عدد من الأسواق المالية العربية، على رأسها البورصتان المصرية والسعودية بمكاسب بلغت 1.8 في المائة، و1.4 في المائة على التوالي.

وأظهر العدد الأول من النشرة تحسنا ملحوظا في حركة تداولات عدد من أسواق المال العربية خلال الأسبوع المنتهي في 9 يوليو 2020 وهو ما عكسه صعود مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية بنهاية الأسبوع مستفيدةً من بدء عودة النشاط الاقتصادي في الدول العربية وإزالة القيود تدريجيًا من بعض القطاعات الاقتصادية .

كما شهد الأسبوع اتجاه البورصات العربية إلى استعادة نشاطها التدريجي من خلال عودة نشاط التداول في بعض البورصات المتوقفة، وزيادة ساعات التداول في بعضها الآخر، وعودة فتح قاعات التداول للمستثمرين التي كانت مغلقة في الآونة الأخيرة .

وشهدت القيمة السوقية للأسهم المدرجة ببعض البورصات العربية تحسنًا خلال الأسبوع مستفيدة من اتجاه عدد من الدول العربية إلى تخفيف القيود على الأنشطة الاقتصادية لاسيما في الإمارات التي سجلت بورصاتها مكاسب سوقية بلغت 7.1 مليار دولار.
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