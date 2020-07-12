عايزة غرفة في شقة.. مواطنة تستنجد برئاسة الوزراء

استنجدت ام بموقع صدى البلد الاخبارى بعد فشل كل الطرق لايجاد حل لها حيث انها تعول ولديها بمبلغ ٤٦٠ جنيها فى الشهر.





استغاثت المواطنه رشا عبدالله محمود ناصف البالغه من العمر ٣٨ عاما و مقيمه فى منطقه حدايق المعادى برئيس الوزراء لايجاد حل لها فهى مطلقه ولديها ولدين و توفى والدهم فهى وساكنه ايجار جديد وليس لديها دخل غير تكافل وكرامه ٤٦٠ جنيه.





وتقول فى شكواها انها تريد شقه لها حتى وان كانت غرفه واحده فهى تسكن بعقد قانون جديد و كما ذكرت فهى ليس لديها دخل الا ٤٦٠ جنيه شهريا .





اكدت انها فى اوراق الحكومه مطلقه من زوجها ثم توفاه الله و تابعت انها لا تمتلك تأمين ولا دخل تانى.





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