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بين الناس

عايزة غرفة في شقة.. مواطنة تستنجد برئاسة الوزراء

الأحد 12/يوليه/2020 - 10:50 م
صدى البلد
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رنا اشرف
استنجدت ام بموقع صدى البلد الاخبارى بعد فشل كل الطرق لايجاد حل لها حيث انها تعول ولديها بمبلغ ٤٦٠ جنيها فى الشهر.

استغاثت المواطنه رشا عبدالله محمود ناصف البالغه من العمر ٣٨ عاما و مقيمه فى منطقه حدايق المعادى برئيس الوزراء لايجاد حل لها فهى مطلقه ولديها ولدين و توفى والدهم فهى وساكنه ايجار جديد وليس لديها دخل غير تكافل وكرامه ٤٦٠ جنيه.

وتقول فى شكواها انها تريد شقه لها حتى وان كانت غرفه واحده فهى تسكن بعقد قانون جديد و كما ذكرت فهى ليس لديها دخل الا ٤٦٠ جنيه شهريا .

اكدت انها فى اوراق الحكومه مطلقه من زوجها ثم توفاه الله و تابعت انها لا تمتلك تأمين ولا دخل تانى.

رقم التواصل :01119532112

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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