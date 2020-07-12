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تعليم

السيسى يفتتح عددا من المشروعات القومية وإسكان الأسمرات 3 بمشاركة طلاب من جامعة عين شمس

الأحد 12/يوليه/2020 - 10:56 م
رئيس جمهورية مصر
رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي
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حسام الفقي
افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم عددا من المشروعات القومية والأسمرات 3 بمشاركه وفد من طلاب جامعه عين شمس استكمالًا لخطة الدولة في القضاء على العشوائيات واستكمالًا لمشروعات الأسمرات 1، 2

و نظمت قوات الدفاع الشعبي بالتعاون مع جامعة عين شمس مشاركه وفد طلاب الجامعه لحضورالافتتاحات تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب  وإشراف العقيد اح محمد رمضان مدير إدارة التربيه العسكريه بجامعة عين شمس 

جاءت الزيارة في إطار  توجيهات رئيس الجمهورية  للارتقاء بمستوى الوعي ورفع روح الولاء والإنتماء لدي طلاب الجامعات المصرية و تعريفهم بالمشروعات القومية التي تقوم بها الدولة المصرية من خلال مشاركة الطلاب  افتتاحات المشروعات القومية  لتمكين الشباب في حل أزمة الكثافة السكانيه  ، 
 
و أشاد طلاب الجامعه بالخطوات المتسارعة التي تقوم بها الدولة المصريه للوصول للمكانة التي يستحقها المواطن المصري
واشاد الوفد الطلابي بالمجهود الضخم المبذول للانتهاء من هذه المشروعات في الوقت المحدد ومدى اهتمام الدولة المصرية بتحقيق قيمة مضافة لثرواتها وتحقيق أعلى استفادة منها.

وأشار مسئول الإسكان عن الشباب بأنها فرصه لتمكين الشباب ومساعدتهم من خلال الإسكان الاجتماعي ودار مصر والاسكان المتميز والقائم علي تنفيذة هيئة المجتمعات العمرانية بالتعاون مع القوات المسلحة بما يتناسب مع كافة المستويات الاجتماعية
السيسى يفتتح عددا من المشروعات القومية وإسكان الأسمرات 3 بمشاركة طلاب من جامعة عين شمس
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