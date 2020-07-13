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حوادث

قبل بيعها للمواطنين.. ضبط 6 أطنان جبن وطحينة مجهولة المصدر داخل مخزن بالوراق

الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:01 ص
حملات امنية
حملات امنية
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط مالك مخزن "غير مرخص" لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة لحيازته 6,328 طن "جبن أبيض- مكرونة –حلاوة طحينية"، داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر" تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

وكان ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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