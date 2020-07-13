قبل بيعها للمواطنين.. ضبط 6 أطنان جبن وطحينة مجهولة المصدر داخل مخزن بالوراق

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





وأسفرت تلك الحملات عن ضبط مالك مخزن "غير مرخص" لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة لحيازته 6,328 طن "جبن أبيض- مكرونة –حلاوة طحينية"، داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر" تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .



