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حوادث

ضبط 2850 كمامة طبية قبل بيعها فى السوق السوداء بالإسكندرية

الإثنين 13/يوليه/2020 - 03:02 ص
كمامات
كمامات
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى 

أسفرت الحملات عن ضبط المدير المسئول عن محل "بدون ترخيص" لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية  لحجبه عن التداول (2850 قطعة "كمامة") بقصد رفع أسعارها .

يأتى ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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