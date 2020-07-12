بعد احتلال مصر المركز الـ9.. برلماني يوضح جهود الدولة في التنمية المستدامة

أشاد سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الدولة وموقعها بمؤشر التنمية المستدامة لعام 2020 ، وكذا التصدي للتداعيات السلبية الجائحة كورونا على أهداف التنمية المستدامة.





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وقال "البطيخى" لـ"صدى البلد"، إن السنوات الماضية شهدت جهودا جبارة في مجال الصحة من خلال إنشاء مستشفيات وبرامج ومبادرات عديدة بشأن القضاء على فيروس سي والكشف المبكر والضغط والسكر، فضلا عن الجهود التي تمت فى المنظومة التعليمية من خلال إنشاء مدارس وطرق وكباري ومحطات طاقة نظيفة.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة قامت أيضا بإنشاء محطات طاقة كهربائية، إضافةً إلى إنشاء العديد من المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية ودمياط وغيرها من المدن، مؤكدًا أن كل هذه الجهود رفعت تصنيف مصر عالميا إلى المركز التاسع.





وكان ذلك بعد أن استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، تقريرًا أعدته المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، حول وضع مصر في مؤشر التنمية المستدامة لعام 2020، وكذا التداعيات السلبية لجائحة كورونا على أهداف التنمية المستدامة.







