إزاى تشغل 2 واتسآب على آيفون فى نفس الوقت

يعانى أصحاب هواتف آيفون الشهيرة من مشكلة دمج حسابين واتسآب على هاتف واحد، وهى الميزة المتواجدة على هواتف آندرويد منذ فترة، إلا أنه بفضل هذه الحيلة يمكنك تفعيل حسابي عبر تطبيق whatsapp





وبحسب جي إس إم آرينا التقني، يمكنك التغلب على هذه المشكلة بتحميل نسخة whatsapp business، وتفعيلها على هاتفك بإدخال رقمك الخر من خلالها، ويظهر أمامك التطبيقان.





الأول سيكون نسخة واتسآب العادية، والأخرى ستكون بالرقم الآخر، وبالتالى تستمتع بمزيد من الخصوصية على هاتفك فى حين رغبتك إستخدام رقم لايعرفه الكثيرون.





كانت شركة وآتساب أطلقت نسخة whatsapp business لأصحاب الاعمال حيث العديد من الميزات التى يحتاجوها عكس النسخة العادية، ولتفعيل نسخة البيزنس عليك إستخدام الخطوات التالية.





الخطوة الأولى: أدخل رقم هاتفك لتثبيت حسابك على واتسآب بيزنس.



الخطوة الثانية: اختار الدولة من بين القائمة التي تظهر لك، وسيقوم بشكل اتوماتيكي بإدخال الكود الخاص بالدولة.



الخطوة الثالثة: قم بإدخال رقم هاتفك في المربع الموجود على الجانب الأيمن، ولكن دون أن تضع 0 قبل الرقم.



