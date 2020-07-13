السعال.. 9 أسباب للإصابة وعلاجه بالأعشاب والأطعمة

قدمت الدكتورة سوسن غزال، خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أسباب الإصابة السعال المزمن وكيفية علاجه بالأعشاب والأطعمة.





أسباب السعال المزمن:

1- الإفرازات الزائدة في البلعوم الأنفيّ

2- الربو (Asthma) يكون السعال مصحوبا بصفير وضيق في التنفس.

3- داء الجَزْر المَعِديّ - المريئيّ:

هو حالة طبية شائعة جدا تتمثل في رجوع أحماض المعدة إلى الأعلى باتجاه الأنبوب الذي يصل بين المعدة وبين تجويف الفم (المريء).

4- عدوى الجهاز التنفسي

5- بعض أدوية لمعالجة ضغط الدم

6- التهاب القصبات الهوائية المُزمن

7- تـَوَسُّع القصبات الهوائية

8- سرطان الرئة (Lung Cancer) إذا ظهر السعال لدى شخص من المدخنين، الحاليين أو السابقين، وكان مصحوبا ببلغم دمويّ، فينبغي مراجعة الطبيب.

9- التدخين

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العلاج الطبيعي لـ السعال :

1: عدم التعرض للهواء البارد.

2:الاهتمام بتناول الوجبات الغذائية المتنوعة والغنية بالعناصر والفيتامينات

3: ممارسة الرياضة المناسبة

4:الاكثار من الفواكه الغنية بفيتامين C

5: تهوية المنزل باستمرار

7:تدفئة الجسم

8: الاكثار من المياه والمشروبات الدافئة

9: تجنب التدخين

10: تجنب الروائح النفاذة مثل "العطور وعوادم السيارات"

أعشاب وأطعمة لعلاج السعال :

1:العسل

2: العرقسوس تناوله مغليا مرتين باليوم

3: استخدام المياه المالحة فى الغرغرة

4:الزعتر خلط ملعقتين صغيرتين من الزعتر المطحون مع كأس من الماء الساخن وتغطيتها لمدة 10 دقائق.

5: الفلفل الاسود خلطه مع العسل والمياه الدافئة وتناوله كل يوم

6: حبة البركة

7: الزنجبيل وضع ثلاث معالق من الزنجبيل على النعناع وكوب من الماء الدافئ والعسل الابيض وتناوله ثلاث مرات فى اليوم

8: اليانسون

9: الثوم

10: عصير الليمون والعسل ، وذلك عن طريق خلط معلقه كبيرة من العسل ومعلقه ليمون ونصف كوب مياه دافئة وتناول المشروب يوميا

11: عصير الجزر

12: الكتان والعسل والليمون: غلي ملعقتين إلى ثلاثة من حبوب الكتان في كأس من الماء واضافة ثلاثة ملاعق من العسل وعصير الليمون الطازج.