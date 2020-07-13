السعال.. 9 أسباب للإصابة وعلاجه بالأعشاب والأطعمة

قدمت الدكتورة سوسن غزال، خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أسباب الإصابة السعال المزمن وكيفية علاجه بالأعشاب والأطعمة.
أسباب السعال المزمن:
1- الإفرازات الزائدة في البلعوم الأنفيّ
2- الربو (Asthma) يكون السعال مصحوبا بصفير وضيق في التنفس.
3- داء الجَزْر المَعِديّ - المريئيّ:
هو حالة طبية شائعة جدا تتمثل في رجوع أحماض المعدة إلى الأعلى باتجاه الأنبوب الذي يصل بين المعدة وبين تجويف الفم (المريء).
4- عدوى الجهاز التنفسي
5- بعض أدوية لمعالجة ضغط الدم
6- التهاب القصبات الهوائية المُزمن
7- تـَوَسُّع القصبات الهوائية
8- سرطان الرئة (Lung Cancer) إذا ظهر السعال لدى شخص من المدخنين، الحاليين أو السابقين، وكان مصحوبا ببلغم دمويّ، فينبغي مراجعة الطبيب.
9- التدخين
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العلاج الطبيعي لـ السعال:
1: عدم التعرض للهواء البارد.
2:الاهتمام بتناول الوجبات الغذائية المتنوعة والغنية بالعناصر والفيتامينات
3: ممارسة الرياضة المناسبة
4:الاكثار من الفواكه الغنية بفيتامين C
5: تهوية المنزل باستمرار
7:تدفئة الجسم
8: الاكثار من المياه والمشروبات الدافئة
9: تجنب التدخين
10: تجنب الروائح النفاذة مثل "العطور وعوادم السيارات"
أعشاب وأطعمة لعلاج السعال:
1:العسل
2: العرقسوس تناوله مغليا مرتين باليوم
3: استخدام المياه المالحة فى الغرغرة
4:الزعتر خلط ملعقتين صغيرتين من الزعتر المطحون مع كأس من الماء الساخن وتغطيتها لمدة 10 دقائق.
5: الفلفل الاسود خلطه مع العسل والمياه الدافئة وتناوله كل يوم
6: حبة البركة
7: الزنجبيل وضع ثلاث معالق من الزنجبيل على النعناع وكوب من الماء الدافئ والعسل الابيض وتناوله ثلاث مرات فى اليوم
8: اليانسون
9: الثوم
10: عصير الليمون والعسل ، وذلك عن طريق خلط معلقه كبيرة من العسل ومعلقه ليمون ونصف كوب مياه دافئة وتناول المشروب يوميا
11: عصير الجزر
12: الكتان والعسل والليمون: غلي ملعقتين إلى ثلاثة من حبوب الكتان في كأس من الماء واضافة ثلاثة ملاعق من العسل وعصير الليمون الطازج.
13: الحليب: خلط بعضًا من العسل مع الحليب قبل تناوله.