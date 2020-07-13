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المواءمة بين الأجندة الأفريقية والخطط الاستراتيجية للجامعات.. أبرز توصيات المؤتمر الرابع لمستقبل القارة ببنات عين شمس

الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:02 ص
المؤتمر الدولى الرابع
المؤتمر الدولى الرابع لمستقبل افريقيا ببنات عين شمس
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حسام الفقي
  • المؤتمر الدولى الرابع لمستقبل افريقيا ببنات عين شمس يدعو إلى: 
  • -تضمين بنود التنمية في محاور الآداب والعلوم والتربية داخل الاستراتيجية البحثية. 
  • عمل شراكات بين الجامعات المصرية والإفريقية وتبادل البرامج التعليمية والتدريبية 
  •  تعزيز دور تكنولوجيا التعليم والمعلومات في توطيد روابط التواصل والاستفادة بين أفريقيا والعالم. 
  •  ترسيخ معايير السلام والهوية والولاء بين الشعوب الأفريقية وبثها في الطلاب



يجب الإهتمام بتدريس التراث والقضايا المعاصرة الإفريقية من خلال عمل توأمة مع الجامعات الإفريقية لإنشاء برامج مشتركة للتدريس الأدب والثقافة الإفريقية مع الاهتمام بتدريس اللغات الإفريقية فى الجامعات المصرية بجانب إنشاء برامج للتبادل الطلابى المشترك ، وتشجيع البحث العلمى فى مجال دراسة الأدب الافريقى وانتاج أطروحات عملية وأكاديمية ونشرها فى الجامعات الأفريقية.

كانت هذه هي أهم التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي الرابع لكلية البنات بجامعة عين شمس والمقام تحت عنوان "بحوث المستقبل وأجندة افريقيا 2063 افاق التكامل والتنميه" والذي ينظمه قطاع الدراسات العليا والبحوث الكترونيا تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ورئاسة الأستاذ الدكتورة رقية شلبي عميد كليه البنات  والاستاذ الدكتورة حنان الشاعر وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر.

واشارت ا.د. رقية شلبى عميدة كلية البنات إلى أن المؤتمر دعا من خلال توصياته إلى تبادل البحوث والدراسات والمنح والبعثات بين جامعة عين شمس ومختلف الجامعات مع الجامعات الأفريقية بما يؤدي إلي تعميق أطر التعاون في مختلف التخصصات، وتشجيع إجراء البحوث والدراسات التاريخية بهدف تعميق العلاقات المصرية العربية الافريقية، مع العمل على طرح ودراسة مختلف القضايا العالقة التي تعوق النهضة الأفريقية منذ عهود التحرر والإستقلال.     

وناشد المؤتمر الدولي الرابع حول مستقبل القارة الإفريقية من خلال توصياته بضرورة العمل على نشر الوعي  ومقاومة الإرهاب وأفكار التخلف التي تواجه دول القارة، والتأكيد في الخطاب العلمي والإعلامي والثقافي علي الهويات الوطنية والقدرات الأفريقية الخلاقة إزاء التحديات المعاصرة، بجانب - عقد ورش عمل ومؤتمرات دورية مشتركة لمناقشة  مستجدات الحاضر بهدف استشراف المستقبل وبما يحقق النهضة والتعاون المشترك.

وعلى المستوى التنموي أوضحت ا. د. حنان الشاعر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن توصيات المؤتمر دعت إلى التنسيق بين متطلبات خطة التنمية الإفريقية (2013 - 2063) وخطط التنمية القومية المصرية من خلال تعزيز دور الجامعات المصرية في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة بما يساهم في حل مشكلات مصر خاصة و القارة الافريقية، بالإضافة إلى تكوين فرق من الخبراء لبحث البنية التحية تحقيق مزيد من التواصل بين الدول الإفريقية الشقيقة. 

كما اكد المؤتمر في توصياته على تنشيط التجارة الالكترونية الإفريقية لدفع فرص التسويق، وتأسيس شركات بين المستثمرين المصريين والأفارقة، وتأسيس بورصات مشتركة بين الجانبين. 

واخيرا اهتمت التوصيات  بدعم قضايا الأمومة والطفولة في مختلف دول القارة وبما يساعد فى تحقيق النهضة المجتمعية الشاملة بالإضافة إلى الاعتماد على توافر تكنولوجيا المعلومات والاتصال الرقمي، ووضع رؤيه تطورية شاملة في مجال البحوث التربوية وتكنولوجيا التعليم لتقديم حلول في علاج المشكلات.
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