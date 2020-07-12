عميدة بنات عين شمس: توضح توصيات المؤتمر الدولى الرابع لمستقبل أفريقيا

قالت الدكتورة رقية شلبى عميدة كلية البنات جامعة عين شمس خلال المؤتمر الدولى الرابع لمستقبل افريقيا ببنات عين شمس والمقام تحت عنوان "بحوث المستقبل و اجنده افريقيا 2063 افاق التكامل والتنميه" والذي ينظمه قطاع الدراسات العليا والبحوث الكترونيا تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعه لشؤون الدراسات العليا والبحوث أن المؤتمر دعا من خلال توصياته إلى تبادل البحوث والدراسات والمنح والبعثات بين جامعة عين شمس ومختلف الجامعات مع الجامعات الأفريقية بما يؤدي إلي تعميق أطر التعاون في مختلف التخصصات، وتشجيع إجراء البحوث والدراسات التاريخية بهدف تعميق العلاقات المصرية العربية الافريقية، مع العمل على طرح ودراسة مختلف القضايا العالقة التي تعوق النهضة الأفريقية منذ عهود التحرر والإستقلال.









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وناشد المؤتمر الدولي الرابع حول مستقبل القارة الإفريقية من خلال توصياته بضرورة العمل علي نشر الوعي ومقاومة الإرهاب وأفكار التخلف التي تواجه دول القارة، والتأكيد في الخطاب العلمي والإعلامي والثقافي علي الهويات الوطنية والقدرات الأفريقية الخلاقة إزاء التحديات المعاصرة، بجانب - عقد ورش عمل ومؤتمرات دورية مشتركة لمناقشة مستجدات الحاضر بهدف استشراف المستقبل وبما يحقق النهضة والتعاون المشترك.





وعلى المستوى التنموى أوضحت ا. د. حنان الشاعر وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن توصيات المؤتمر دعت إلى التنسيق بين متطلبات خطة التنمية الإفريقية (2013 - 2063) وخطط التنمية القومية المصرية من خلال تعزيز دور الجامعات المصرية في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة بما يساهم في حل مشكلات مصر خاصة و القارة الافريقية، بالإضافة إلى تكوين فرق من الخبراء لبحث البنية التحية تحقيق مزيد من التواصل بين الدول الإفريقية الشقيقة.





كما اكد المؤتمر فى توصياته على تنشيط التجارة الالكترونية الإفريقية لدفع فرص التسويق، وتأسيس شركات بين المستثمرين المصريين والافارقة، وتأسيس بورصات مشتركة بين الجانبين.



