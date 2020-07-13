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حوادث

تعرف على شروط ومطالبة فسخ العقد

الإثنين 13/يوليه/2020 - 06:01 ص
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
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محمد العيسوى
نصت المادة ١٥٧ من القانون المدني فى العقود الملزمة للجانبين على، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامة، جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض فى الحالتين إن كان له مقتضى حسبما قال تامر الباشا المحامى والخبير القانونى.

كما يجوز للقاضى أن يمنح المدين أجلا إذا أقتضت الظروف ذلك ؛ كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان مالم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام فى جملته.

واستنادا للمادة السابقة فإن لفسخ العقد ثلاث شروط :
الاول- لا يكون الفسخ الا فى العقود الملزمة للجانبين ؛ وهذه العقود تنشئ التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين كعقد البيع يلتزم البائع فيه بنقل ملكية المبيع فى مقابل أن يلتزم المشترى بدفع الثمن .
الثانى- ألا يقوم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه .
الثالث- أن يكون المتعاقد الأخر الذى يطلب الفسخ مستعدا للقيام بالتزامه من جهة وقادرا على إعادة الحال إلى أصلها إذا حكم بالفسخ من جهة أخرى .

و ما يترتب على فسخ العقد : 
تنص المادة ١٦٠ من القانون المدني على "إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك جاز الحكم بتعويض".
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